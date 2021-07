Nome nuovo per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Roma pensa a Matias Vina del Palmeiras per sostituire l’infortunato Spinazzola. Il terzino, in passato seguito dal Milan, è stato acquistato dal club brasiliano per 4,5 milioni nel gennaio 2020. L’uruguagio è un terzino polivalente: può infatti ricoprire anche la posizione di difensore centrale.