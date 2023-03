La Roma avrebbe messo gli occhi su M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia autore di 12 gol e 2 assist in Serie A, in 23 presenze. Tiago Pinto, in caso di non conferma di Andrea Belotti, potrebbe inserire il cartellino di Eldor Shomurodov, abbassando la pretesa di 18 milioni del club ligure. Lo riporta calciomercato.com.