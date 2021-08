Mercato, idea Icardi se dovesse partire Dzeko

Il Messaggero (M.De Colombo, G.De Carolis) – Guerre stellari in corso. Dopo una sessione di mercato sonnecchiante, i fuochi di artificio stanno per partire. Lukaku al Chelsea e Messi al Psg sono operazioni entrate nella fase di definizione. Due saranno i rinforzi che Simone Inzaghi spera di avere per colmare la partenza dell’attaccante più rappresentativo, mentre con l’eventuale approdo di Messi in Francia, l’esubero di lusso al Psg diventerebbe Mauro Icardi. Con la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino, si potrebbe aprire la strada per Roma in caso di partenza di Dzeko, cui è interessata l’Inter.