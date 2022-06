Salutato Ainsley Maitland–Niles, tornato all’Arsenal, la Roma cerca un vice Karsdorp. L’ultimo nome è quello di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo è rientrato dal prestito al Betis Siviglia proprio in casa Gunners, ma gradirebbe l’opzione giallorossa. Ci sono stati contatti tra il general manager Tiago Pinto e Albert Botines, l’agente, per valutare un’operazione che sembrerebbe ben indirizzata anche per le richieste non eccessive sull’ingaggio. Lo si legge su La Repubblica.