La Fiorentina sta cercando un esterno che possa fare sia il vice di Biraghi sia giocare a destra. Tanti nomi in ballo da Sema a Barreca ma, come riportato dal sito violanews.com, c’è una nuova pista che porta a Davide Santon della Roma. Rispetto alle altre potrebbe essere una trattativa più facile con i giallorosso che lo possono far partire a cifre contenute. Si parla di un prestito con diritto di riscatto per un costa totale che si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro.