Mercato, Fazio chiede la buonuscita per firmare la risoluzione del contratto

Sembrava fatta per il passaggio di Federico Fazio al Genoa in questa finestra di mercato. L’argentino aveva accettato la proposta del Genoa e la Roma era disposto a partecipare al pagamento di parte dell’ingaggio del primo dei due anni di contratto che i liguri avevano proposto al calciatore. Il difensore però avrebbe preteso che il club capitolino, prima di salutarlo, una buonuscita di circa 2,5mln di euro.

Adesso che la trattativa è sfumata si cerca di trovare una soluzione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’argentino avrebbe chiesto 2 milioni di euro di buonuscita per firmare la risoluzione anticipata del contratto. Una condizione che alla Roma non converrebbe dal punto di vista economico visto che non risparmierebbe sul monte ingaggi.