Il futuro di Stephan El Shaarawy sarà ancora alla Roma. Il Faraone ha finalmente sciolto le riserve ed è pronto a restare per altri due anni nella Capitale. Il legame profondo e speciale con questo club, da quando il 30 gennaio del 2016 debuttò segnando la sua prima rete in giallorosso contro il Frosinone, ha influenzato la scelta. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, il rinnovo di contratto fino al 2025 è alle battute finali. L’esterno ha accettato il taglio dello stipendio proposto dalla società (di fronte ai 3.5 milioni a stagione attuali). Una storia d’amore che si arricchisce di nuovi capitoli.

Stephan #ElShaarawy’s contract extension with #ASRoma until 2025 is at the final stage. #transfers https://t.co/ojOVWB6hJT

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2023