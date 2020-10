Mercato, fatta per Borja Mayoral alla Roma: prestito biennale con diritto di riscatto

E’ fatta per Borja Mayoral alla Roma. Il calciatore spagnolo raggiungerà la Capitale con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta AS, l’opzione di riscatto al termine della stagione 2020-21 sarà pari a 15 milioni, mentre la stagione successiva sarà di 20 milioni di euro. Il Real Madrid mantiene il diritto di prelazione sull’attaccante, con 48 ore di tempo per pareggiare l’offerta dei giallorossi. Borja Mayoral rinnova il suo contratto con il club spagnolo fino al 2023 per agevolare lo svolgimento dell’operazione e permettere il prestito.