Emanuel Emegha, giovane attaccante olandese classe 2003 dello Sturm Graz e nella lista dei papabili di Tiago Pinto, ha deciso di accettare l’offerta dello Strasburgo. Un calciatore giovane e dal possibile potenziale dunque sfugge al club dei Friedkin, non senza qualche rimpianto. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano L’Equipe, il club francese pagherà circa 12 milioni di euro agli austriaci, con il giocatore che firmerà un contratto quadriennale. Una cifra sicuramente accessibile per il quasi ex Sturm Graz capace di mettere a segno nell’esperienza austriaca 9 gol in 24 presenze.