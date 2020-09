E’ probabilmente finita l’ennesima telenovela legata a Dzeko. Il bosniaco, vicino alla cessione alla Juventus (come negli anni scorsi a Inter e Chelsea), resterà nella Capitale. L’addio non c’è stato non perché l’attaccante volesse essere ceduto, ma perché non si è concretizzata la trattativa per la sua partenza (paralizzata dalla situazione legata a Milik). E domenica Dzeko partirà titolare proprio contro la Vecchia Signora, che nel frattempo ha virato su Morata. Lo riporta Sky Sport.