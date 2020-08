Mercato, Dzeko il preferito di Pirlo per il dopo Higuain. Mandzukic il possibile sostituto

Per il dopo Higuain a Torino non hanno dubbi, il preferito da Andrea Pirlo è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco capitano della Roma è considerato l’ideale per caratteristiche tecnico-tattiche. Le due società, stando a quanto riportato da Tuttosport, sono vicine ad un’intesa intorno ai 10-15 milioni di euro. I rapporti tra i due club sono ottimi e quella che riguarda il numero 9 potrebbe non essere l’ultima operazione sull’asse Roma-Torino nel prossimo mercato. Paratici e Fienga continuano a ragionare su alcuni scambi, con Cristian Romero che potrebbe approdare a Trigoria dopo l’esperienza al Genoa. Tornando su Dzeko, resta da definire la volontà del calciatore, a cui la società capitolina sembra aver chiesto di esporsi pubblicamente in caso di addio. I giallorossi poi dovranno individuare un sostituto all’altezza e, tra i vari profili, è stato proposto Mario Mandzukic: ex Juve, ora svincolato dopo l’esperienza di 6 mesi in Qatar.