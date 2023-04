Mercato, dopo Aouar si punta N’Dicka: il difensore si avvicina alla Roma

Dopo Aouar, la Roma è pronta a piazzare un nuovo colpo a parametro zero. Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht di Francoforte, è in scadenza e in questi mesi ha ricevuto diversi sondaggi sia falla Premier che dalla Liga. Ma i giallorossi sono la squadra più interessata e in pole per aggiudicarselo. Come riportato da calciomercato.com, la Roma avrebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico. Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo.