Mercato, Diawara non si schioda: rifiutata ogni destinazione

Sarà il caso dell’estate. E non solo. Amadou Diawara è impassibile. Il guineano è determinato: da(lla) Roma proprio non vuole andarsene. L’ex Napoli e Bologna ha diverse proposte, nessuna delle quali però lo convince fino in fondo. Dalla Germania c’è la chiamata dell’Hertha Berlino. In Serie A e in Turchia piace ad altri giallorossi: il Lecce di Corvino, che lo ha scoperto, e il Galatasaray, dove c’è Oliveira, lo hanno cercato. Diawara però sfugge a qualsiasi ipotesi paventata. Lo riporta Il Messaggero. Così facendo, seguirà la strada che gli mostrerà la Roma. Sarà messo fuori rosa e si allenerà a parte, aspettando che magari cambi idea.