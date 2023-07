In attesa dell’arrivo di Llorente e gli ultimi dettagli da limare per Kristensen, la Roma continua a lavorare sul mercato, in particolar modo a centrocampo. Sfumato Frattesi, che ha sposato il progetto Inter, si lavora alla ricerca di un profilo per accontentare Mourinho. I nomi sul taccuino di Pinto sono quelli di Sabitzer, Renato Sanches e Kamada che piace molto al tecnico.

Più difficile è la pista che porta a Rodrigo De Paul: l’argentino è sul mercato ed è stato proposto ai giallorossi, che però ad oggi reputano alto lo stipendio. Il connazionale e amico di Dybala si muoverebbe dall’Atletico Madrid a titolo definitivo. Lo riporta Il Tempo.