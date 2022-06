La mezzanotte è scattata e Davide Santon, dopo 4 anni, si toglie i colori della Roma. L’ultimo anno vissuto nell’oblio (messo fuori rosa la scorsa estate) non ha mosso nulla nel giocatore, nemmeno un sussulto di orgoglio per provare una nuova avventura in inverno. Arrivati al primo luglio il uso contratto è definitivamente scaduto ed ora è libero di cercare una nuova squadra. Chiude con 53 presenze e 3 assist.