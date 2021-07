Mercato, dall’Inghilterra: Xhaka pronto a rinunciare ai bonus per favorire l’operazione

La trattativa per Granit Xhaka non ha ricevuto la necessaria accelerata lasciando Arsenal e Roma sulle proprie posizioni. Eppure i gunners, come scrivono in Inghilterra, hanno necessità di sistemare a breve la partenza di Xhaka che nonostante abbia già dato il suo ok a Mourinho e sia pronto a rinunciare ad alcuni bonus che gli spettano per favorire il trasferimento, potrebbe dover cambiare i suoi programmi futuri. L’Arsenal, infatti, dopo aver acquistato il sostituto dello svizzero, con Lokonga, oltre a Nuno Tavares, ha in mano Ben White per un affare da 50 milioni di sterline e ora avrebbe messo il mirino su Tammy Abraham del Chelsea, per il quale la richiesta è di 40 milioni di sterline. Una spesa che l’Arsenal vorrebbe coprire proprio con le cessioni di Xhaka e Lacazette. Lo riporta football.london.