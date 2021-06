Mercato, dall’Inghilterra: Smalling rifiuta l’Everton

L‘Everton si era fatto avanti per Chris Smalling, ma secondo quanto riporta il Dailymail, il difensore inglese non farà ritorno in Premier League. Il suo futuro è incerto: la Roma non esclude a priori la sua partenza, ma sarà disposta a cederlo solo a fronte di un’offerta congrua (circa 20 milioni). Smalling ha già rifiutato l’Everton in passato e non accetta un trasferimento a Liverpool, nonostante gli attriti con Mourinho ai tempi del Manchester United. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno 2023, ma non è chiaro se il difensore rientri nei piani del tecnico portoghese.