Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, Marcel Sabitzer, nonostante l’accostamento alla Roma, starebbe per trasferirsi al Borussia Dortmund. Tuchel ha fatto capire che non è indispensabile per i piano del Bayern Monaco ed il centrocampista potrebbe restare in Bundesliga. Dopo il prestito al Manchester United, l’austriaco individuato come migliore alternativa a Frattesi per Tiago Pinto, sta per cambiare maglia, ma i costi frenano la Roma.