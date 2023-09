Secondo quanto detto da Phil Hay, giornalista di The Athletic, ai microfoni della trasmissione The Square Ball, la Roma avrebbe un piano per confermare Diego Llorente. Il difensore spagnolo, in prestito dal Leeds, sta convincendo Mourinho e, dalle dichiarazioni del giornalista, sembrerebbe prossimo a rimanere permanentemente in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni: “La Roma non ha attivato l’opzione che aveva su di lui, che doveva essere la cifra per cui il Leeds l’aveva acquistato. Penso che ci sia un’alta probabilità che lui resti alla Roma in modo permanente“.