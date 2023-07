Come appreso dal portale inglese Givemesport, il West Ham non sarebbe così convinto nel lasciar partire Giancluca Scamacca. Il club inglese non spinge quindi per la cessione, specialmente in prestito, formula gradita alla Roma, con Tiago Pinto che avrebbe già un accordo e che non ha mai nascosto la volontà di tornare a Trigoria. Si attendono gli sviluppi, soprattutto data a concorrenza per l’attaccante dei rossoneri.