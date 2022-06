Nonostante il rapporto idilliaco tra José Mourinho e la Roma, sul fronte mercato dall’Inghilterra fanno sapere di un interesse del PSG per il portoghese. Mauricio Pochettino è ormai alla fine della sua avventura transalpina e il The Telegraph ha reso noto che Mourinho è considerato dal PSG un candidato forte per la panchina a partire dalla prossima stagione.