Mercato, dall’Inghilterra: Aston Villa su Abraham

Tammy Abraham a giugno potrebbe salutare Roma. Numerosi sono i club interessati al 9 giallorosso, e secondo quanto riportato da 90min.com, uno di questi sarebbe l’Aston Villa. Sabato scorso, durante la sfida contro il Milan, c’erano diversi osservatori all’Olimpico, tra cui quelli di: Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Psg e Bayern Monaco.

A detta di molti gli occhi erano puntati proprio sul centravanti inglese.

Abraham ha già indossato la maglia dell’Aston Villa quando era in prestito dal Chelsea, la società sarebbe pronta a investire 40 milioni di sterline per riportare l’inglese in patria.