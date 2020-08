Mercato, dalla Turchia: tutto pronto per il trasferimento di Perotti al Fenerbahce. Alla Roma 1,7 milioni di euro

La Roma e Diego Perotti stanno per separarsi. L’argentino è atteso domani pomeriggio in Turchia per chiudere il suo trasferimento al Fenerbahçe. Come riporta fotomac.com.tr, un ruolo fondamentale nell’operazione è stato svolto da Emre Belözoğlu. Ai giallorossi andranno 1,7 milioni di euro, mentre il calciatore guadagnerà 2,5 milioni annui.

Stando a quanto raccolto da Pagine Romaniste, però, il club turco ha effettuato una prima offerta ufficiale per l’attaccante. La cifra non è ancora considerata sufficiente dalla Roma che vuole evitare minusvalenze. La situazione non è dunque ancora del tutto chiusa.