Mercato, dalla Turchia: torna di moda Vida, pronto contratto triennale

La Roma è alla ricerca di un difensore di esperienza per rinforzare il pacchetto difensivo del prossimo anno. Dalla Turchia sembra che tra i candidati ci sia anche una vecchia conoscenza del club giallorosso: Domagoj Vida. Il centrale classe ’89 sarebbe in uscita dal Besiktas e con grande probabilità lascerà la Super Lig turca per vivere una nuova esperienza professionale. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva turca TRT Spor, la trattativa è in stato avanzato. Al giocatore spetterebbe un contratto triennale da 3 milioni l’anno e la dirigenza del Besiktas è al lavoro per convincere il giocatore ad accettare la proposta. Il difensore croato è stato accostato anche al West Ham, che aveva fatto un sondaggio.