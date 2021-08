Mercato, dalla Spagna: Roma interessata ad Umtiti, ma il calciatore vuole restare al Barcellona

Il destino di Samuel Umtiti sembra essere la permanenza al Barcellona, nonostante Koeman abbia già fatto capire al centrale che non rientra nei suoi piani. I blaugrana infatti possono già contare su Piqué, Eric Garcia, Araujo e Lenglet in difesa, ma secondo quanto riporta Sport.es, il club ha escluso l’opzione della risoluzione del contratto, scartata a causa dei problemi legali che potrebbe generare. Nonostante questa situazione, Umtiti vorrebbe restare al Barcellona, o trasferirsi in un club che gioca la Champions League. Squadre come Nizza, Monaco e Roma si sono interessate a lui, ma il francese è restio a lasciare il Barça.