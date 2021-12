Dalla Spagna sembrano sicuri: Carles Perez è vicino alla firma con il Cadice per un prestito fino al termine della stagione. Il club spagnolo ha bisogno di rinforzi al più presto, con l’obiettivo della permanenza in Liga anche il prossimo anno. Secondo quanto riporta diariodecadiz.es, il numero 31 giallorosso punta alla cessione per cercare di ottenere più minuti di gioco e se nulla va storto, presto si unirà al Cadice fino al prossimo 30 giugno.