Justin Kluivert, di ritorno alla Roma dal prestito al Lipsia, sembra sia entrato nel mirino del Marsiglia. Secondo quanto riporta il giornalista francese Bertrand Latour de L’Equipe, l’olandese potrebbe finire in Ligue1. Il Lipsia avrebbe un diritto di acquisto fissato a 12 milioni di euro ma pare che la società tedesca non sia intenzionata a riportare in Germania l’attaccante.