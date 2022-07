Mercato, Coric: “Sarebbe meglio andare via come free agent, ma la Roma non mi lascia gratis”

Ante Coric, centrocampista della Roma, è stato intervistato dal sito germanijak.hr ed ha parlato anche del suo futuro ancora molto incerto. Queste le sue parole:

“Sarebbe meglio se potessi andare da qualche parte come free agent, così non ci sarebbero problemi a trovare un club. Tuttavia, per ora, la Roma ancora non mi lascia andare gratis“.

Il croato prosegue: “Non sono più interessato al prestito e vorrei dire a tutti i giocatori di non andare in prestito, questa è la cosa peggiore che possa capitare loro in una carriera”.

Sul Rijeka…

Sinceramente mia moglie Sara è stata la prima a dirmi che si stava scrivendo qualcosa e mi ha chiesto se andavo al Rijeka. Non ho parlato con loro, anche se sono stato informato a Roma che il Rijeka è uno dei club che mi vogliono. Questa è la verità! E, non pensare che non rispetto il Rijeka, anzi è un grande club, che cresce di stagione in stagione e fa grandi risultati, ma non sto pensando di tornare nel campionato croato. Cioè, se dovessi tornare, potrei andare solo alla Dinamo. L’ho detto molte volte e lo sostengo, la Dinamo è l’unica opzione per me in Croazia.