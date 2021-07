Al termine dell’amichevole contro l’Al Fateh, Urbano Cairo – presidente del Torino – ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com a proposito del calciomercato e di Andrea Belotti. Queste le sue parole:

“Belotti è in vacanza, lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo fatto un’offerta molto molto importante per quelle che sono le casse del Torino. Quando torna ne parleremo insieme a Vagnati. Club interessati a lui? Non è una novità. Abbiamo un mese per chiudere o vedere di fare altro”.