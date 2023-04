Secondo quanto riportato da Sportmediaset ci sarebbe un forte interesse dell’Atletico Madrid per Roger Ibanez. Il club spagnolo aveva puntato Bueno del Wolverhampton come rinforzo per la difesa, ma negli ultimi giorni avrebbe messo nel mirino il brasiliano classe ’98. La Roma non lo considera incedibile, e la base d’asta parte da 30 milioni.