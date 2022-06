Mercato, Atalanta e Monza su El Shaarawy. La decisione spetta a Mourinho

Si muove qualcosa anche sul mercato in uscita. Stephan El Shaarawy, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, interessa all’Atalanta ma soprattuto al Monza. Ieri il calciatore ha incontrato Maldini e soprattutto Galliani a cui non dispiacerebbe portarlo nella propria squadra. Poi il sondaggio dell’Atalanta, destinazione gradita sia dal giocatore che dall’entourage. L’attaccante giallorosso a causa di alcune scelte di Mourinho, qualche problema fisico e l’esplosione di Zalewski non ha avuto un grande minutaggio nel corso dell’anno, ma ha chiuso comunque a 36 presenze stagionali con 7 gol all’attivo. Lo stipendio di 3 milioni a stagione pesa e, a meno che Mourinho non blocchi il tutto, la società potrebbe risparmiare molto da una eventuale cessione.