Mercato, Arsenal fiducioso per il rinnovo di Xhaka: lo svizzero questa sera sarà capitano

Nelle ultime ore il nome di Granit Xhaka è tornato a circolare nell’ambiente Roma. Il centrocampista non ha rinnovato con l’Arsenal anche se i Gunners sono fiduciosi che la firma arriverà presto. Il contratto fino al 2025 è stato accettato con tanto di aumento dell’ingaggio annuo. Intanto stasera, nell’esordio in Premier League contro il Brentford, Xhaka sarà capitano.

Arsenal are confident to have Granit Xhaka new contract signed ‘very soon’. Agreement reached until June 2025, increased salary and player prepared to accept. Final clauses to be fixed and then it’ll be official. ⚪️🔴 #AFC

Xhaka will be Arsenal captain tonight, club announced.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021