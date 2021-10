L’Arsenal punta Denis Zakaria. Secondo quanto riporta il The Sun infatti, oltre alla Roma, sarebbe da registrare anche l’interesse dei Gunners di Mikel Arteta. Il calciatore svizzero è stato indicato come uno dei probabili nomi per rinforzare il centrocampo giallorosso nella finestra di mercato invernale, ma José Mourinho potrebbe dover fare i conti con la concorrenza in Premier League. Il contratto di Zakaria con il Borussia Monchengladbach scadrà a giugno 2022.