Arkadiusz Milik è fuori dal progetto tecnico del Napoli. Dopo il corteggiamento della Juventus, l’offerta più valida presentata al polacco è stata da parte della Roma: quasi 5 milioni netti a stagione e posto da titolare assicurato. La trattativa però non si potrà concludere finché i giallorossi non avranno piazzato Dzeko. Secondo quanto riporta calciomercato.it, nel frattempo anche altri club si sono mossi per Milik: c’è stato un sondaggio del Lipsia, ma il polacco vorrebbe rimanere in Serie A.