Mercato, agente Fuzato: “Ci sono possibilità all’estero”

Fuzato è alla ricerca di spazio. Il portiere brasiliano non ha trovato spazio nella Roma e dovrà al più presto accasarsi in un’altra squadra per trovare continuità. La sua esperienza in prestito al Gil Vicente non ha portato benefici e l’estremo difensore non ha mai avuto l’opportunità di scendere in campo per far riconsiderare il giudizio della società giallorossa.

Leggi anche: Montella: “Sogno ancora la Roma. Fonseca lavora bene. United? I giallorossi possono giocarsela alla pari”

L’agente del brasiliano ha parlato a Tuttomercatoweb della situazione del suo assistito, evidenziando delle possibilità di sposare un progetto anche all’estero. Queste le sue parole: “Il progetto è quello di andare a giocare per trovare continuità per una stagione per affermarsi. Ci sono possibilità in Italia e all’estero”.