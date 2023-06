Mentre continua la corte di moltissime big italiane (Inter e Juventus in prima fila, con il Napoli inserito nelle ultime ore) per Davide Frattesi, il Sassuolo guarda anche al mercato in entrata. Tra lunedì e mercoledì, Tiago Pinto incontrerà la dirigenza neroverde per definire le operazioni Missori e Volpato. Le trattative per i due talenti delle giovanili della Roma sarebbero slegate dai discorsi intavolati per Frattesi, che è nel mirino del gm giallorosso. Lo riporta Alfredo Pedullà.