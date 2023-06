La Roma sul proprio profilo Instagram ha condiviso delle foto di un giovanissimo Daniele De Rossi nella stagione dello storico terzo Scudetto. Una delle future bandiere giallorosse è in compagnia di Vincenzo Montella, protagonista di quell’annata e soprattutto nell’ultima giornata: l’Aeroplanino fece una delle tre reti del match che permise ai giallorossi di trionfare contro il Parma per 3-1. “Un giovane DDR. Una foto non postata della stagione dello Scudetto” questa la frase che accompagna il post. Da notare la grande somiglianza con uno dei giovani talenti del settore giovanile della Roma di oggi: Edoardo Bove, tra i protagonisti della squadra di José Mourinho.