La Roma abbaona definitivamente la pista che porta a Granit Xhaka. Dopo le avvisaglie dei giorni scorsi ormai ci siamo: il centrocampista sta per firmare il rinnovo con l’Arsenal. Per lo svizzerò sarà un quadriennale che lo legherà ai Gunners fino al 2025 con un ricco stipendio da oltre 3 milioni. Per la società giallorossa ora il via alla caccia ad un nuovo centrocampista da inserire nella rosa, ruolo fondamentale però ciò che vuole Mourinho dai suoi.