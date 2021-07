Pau Lopez e Cengiz Under a breve non saranno più dei giocatori della Roma. Gli accordi col Marsiglia, per i due calciatori, sono stati raggiunti e mancano soltanto i dettagli da limare. Due cessioni importanti per il club giallorosso che lima leggermente la rosa e abbassa sensibilmente anche il monte ingaggi. Lo riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport.