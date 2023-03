Mercato, Abraham piace a Manchester United e Borussia Dortmund: osservatori presenti contro la Real Sociedad

Sembrava che il 2023 potesse cancellare l’opaca prima parte di stagione. Tammy Abraham, invece, continua a barcamenarsi senza uscire dal tunnel delle prestazioni mediocri. Ciononostante, però, colleziona estimatori. Dall’amata e bramata Premier, ma anche dalla Bundesliga.

In patria è seguito dal Manchester United, mentre dalla Germania c’è l’interesse del Borussia Dortmund. Entrambi i club hanno scelto di seguirlo più da vicino. Nella partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League, infatti, erano presenti osservatori di entrambe le squadre. Lo riporta La Repubblica.

Abraham ora cercherà il riscatto, già a partire da giovedì in Spagna. Domenica, poi, proverà a sbloccarsi in campionato nel derby. Come d’altronde ha fatto nella passata stagione quando ha firmato la doppietta del 3-0.