Rischia di saltare l’operazione tra Roma e Atalanta per portare a Bergamo Rick Karsdorp. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri non trovano l’accordo definitivo per il giocatore a causa di alcuni problemi legati alle commissioni. Da Bergamo pensano già ad un possibile sostituto per l’olandese: si tratta di un altro ex giallorosso, Davide Zappacosta, che lascerebbe il Chelsea in prestito.