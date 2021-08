Mercato, non solo Abraham: a sorpresa offerto Lacazette

Tiago Pinto è a Londra e tra le questioni più delicate che sta affrontando c’è quella del nuovo attaccante della Roma dopo la partenza di Dzeko. Il nome più caldo è quello di Abraham ma nelle ultime ore spunta una sorpresa, come riporta calciomercato.com. E’ stato offerto alla Roma Alexandre Lacazette, fuori dai piani di Mikel Arteta all’Arsenal, in scadenza di contratto e con un ingaggio da 4 milioni di euro che non rappresenta un ostacolo insormontabile visto che sarebbe più o meno lo stesso di Abraham. Ora la Roma dovrà prendere una decisione.