Con la chiusura della telenovela Frattesi, approdato all’Inter dopo l’addio di Brozovic, il ds nerazzurro, Piero Ausilio, ha parlato ai margini di un evento. Il centrocampista arriva a Milano, dal Sassuolo, per 25 milioni e il cartellino di Mulattieri. Ecco le parole del dirigente: “E’ stata dura come tutte le trattative, quando si parla di Sassuolo le difficoltà aumentano: quando prendi un calciatore, le altre che lo hanno cercato dicono che non c’erano, in realtà erano in tante. E’ un giocatore forte, è cresciuto molto in questi anni: aveva attirato le attenzioni di tante squadre. Ci abbiamo lavorato, siamo stati forse i più convincenti: lui ha dato una mano perché ha visto nel progetto Inter il migliore. Siamo contenti”.