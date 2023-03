Meno cartellini per i giallorossi: regna la calma

Corriere dello Sport (G. Marota) – È come se il vulcanico José Mourinho avesse assorbito su di sé quella “rabbia” che nella passata stagione alimentava come benzina il motore dei suoi uomini, prendendosi le sanzioni che i calciatori stanno invece evitando. Nervosismo sotto forma di cartellini: nelle 38 partite della scorsa Serie A furono 105 i gialli comminati al giallorossi, con 8 rossi, mentre oggi le ammonizioni sono 47 e non ci sono state espulsioni. Il primatista del cartellino è diventato Ibanez (7).