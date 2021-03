Mayoral: “Sono contento per i due gol. Abbiamo passato il turno ed era la cosa più importante”

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato nel post partita del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

MAYORAL A SKY SPORT

Ci volevano in paio di gol. Ti danno morale? Che soddisfazione c’è?

Molta, perché è stata una partita molto dura per noi. Loro giocano molto bene a calcio, abbiamo sofferto, ma abbiamo passato il turno.

La Roma ha un calcio europeo, ma in Italia si soffre così..

Noi sappiamo che ogni partita diversa. Lo Shakhtar piace giocare con la palla e noi dobbiamo essere più bravi in difesa. Sappiamo che il calcio italiano è diverso, abbiamo giocato queste due partite. Adesso pensiamo al Napoli.

Giochi tu col Napoli?

Non lo so, il mister è il capo. Oggi sono molto contento per i due gol, ma devo continuare a lavorare per migliorare.

Una grande prestazione. Si chiedeva coraggio e c’è stato…

Si, magari il primo tempo non abbiamo giocato bene. L’importante è non prendere gol subito, il secondo tempo è stata una partita diversa. Sapevamo sarebbe stata difficile. Siamo ai quarti e siamo felici

MAYORAL IN ZONA MISTA

