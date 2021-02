Mayoral, l’intermediario: “Borja sta sfruttando le occasioni. Ha fatto la storia del settore giovanile del Real Madrid”

Davide Lippi, agente di Spinazzola e intermediario nella trattativa che ha portato Mayoral nella Capitale, è intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare della prima parte di stagione del centravanti spagnolo. L’agente è poi ritornato sullo scambio Spinazzola-Politano. Queste le sue parole:

“Borja è un ragazzo strepitoso, un professionista esemplare e si vede che ha giocato in un grande club come il Real. E’ il giocatore che ha fatto la storia del settore giovanile delle merengues, è arrivato a Roma in punta di piedi sapendo di trovare un centravanti di livello come Dzeko. Si è messo sotto a lavorare con umiltà. La Roma ha stipulato un accordo proprio per farlo crescere, ossia un prestito di diciotto mesi con la possibilità di acquisto nei due anni. Sa che deve sfruttare le opportunità quando Dzeko non c’è e lo sta facendo.”

