Mayoral a un passo, speranza Smalling

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma ha scelto Borja Mayoral per andare a chiudere la casella di vice Dzeko. Anche nel weekend, l’intermediario che porta avanti l’operazione, ha avvicinato le parti, nonostante il giocatore sia andato in campo con il Real Madrid. Fienga ha chiesto la possibilità di completare l’operazione in prestito con diritto di riscatto per un totale di 12-13 milioni di euro, ma Mayoral dovrebbe rinnovare con i Blancos. Dall’entourage dell’attaccante filtra ottimismo anche perchè il rischio è di perderlo a zero l’anno prossimo. A Trigoria si aspettano che possa sbarcare a Fiumicino già domani. L’altro obiettivo è quello di prendere un difensore centrale con Fonseca che spera ancora in Smalling, ma al momento sono più raggiungibili Marcao e Alderete. Per questo il Basilea chiede 10 milioni. La Roma ha fa tto un sondaggio per un prestito con diritto di riscatto per 7-8 milioni. La società continua anche a cercare la figura del direttore sportivo che, con ogni probabilità, sarà il primo volto nuovo della gestione Friedkin. Ci sono stati dei contatti con Rangnick, ma il nodo sul tedesco è relativo al suo carattere: i Friedkin vogliono una strutture dirigenziale più compatta e collaborativa rispetto al passato.