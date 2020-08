Maxi scambio con Milik e Under: la decisione a Dzeko

Corriere della Sera (G. Piacentini) – E’ tutto nelle mani di Dzeko e Milik. Solo loro, infatti, possono mettersi di traverso e far saltare una trattativa ben avviata tra la Roma, il Napoli e la Juventus. Le tre società hanno raggiunto un accordo che prevede il trasferimento in bianconero del capitano romanista, rimpiazzato dal centravanti polacco del Napoli, dove finirebbero Cengiz Under e Alessio Riccardi. Da Torino, infine, potrebbe arrivare un calciatore come contropartita, probabilmente Romero, per chiudere il cerchio degli scambi e delle plusvalenze per tutti. È stata una mattinata molto produttiva, quella di ieri, e a Trigoria c’è stato un vero e proprio viavai di procuratori. Si sono infatti presentati Claudio Vigorelli e Mino Raiola. Il primo, che sta cercando di trovare una sistemazione anche per Davide Santon, era accompagnato da un emissario del Tottenham che ha parlato con Morgan De Sanctis provando ad offrire alcuni calciatori, ma la proposta è stata respinta al mittente dal d.s., che prima di acquistare deve vendere, e a sondare il terreno per Nicolò Zaniolo, anche in questo caso venendo interrotto prima che la discussione potesse diventare più che semplicemente interlocutoria. Non si può però escludere l’ipotesi uno scambio di calciatori in orbita Premier, coinvolgendo due esuberi come Florenzi, che piace ad Ancelotti, e Kean, che in caso di partenza di Dzeko formerebbe una bella coppia con Milik e che ha come agente proprio Raiola. Il procuratore ha parlato con i suoi assistiti Mkhitaryan, Calafiori e Kluivert.