Matic: “Siamo felici, abbiamo fatto una grande partita. Semifinale meritata” – VIDEO

Al termine della gara tra Roma e Feyenoord, Nemanja Matic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club, queste le sue parole: “È stata una grande battaglia contro una squadra che gioca molto bene, che sa sempre cosa vuole in campo. Penso che abbiamo fatto una grande partita. Tutti noi abbiamo dato il 100% e penso che meritiamo di giocare la semifinale. Siamo molto felici”.

Il centrocampista serbo, tra i migliori in campo nella sfida di ieri sera, ha poi continuato a parlare della crescita della squadra: “Penso che questa squadra cresce molto giorno dopo giorno. Siamo terzi o quarti in campionato, andiamo a giocare la semifinale in Europa League. Vediamo come finisce questa stagione”.