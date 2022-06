Matic, Pinto garantisce: “L’Inghilterra lo ha reso super”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – I numeri raccontano una storia fatta di trofei (sei) e di partite giocate in tutti i campi del mondo, compresi quelli bollenti di Belgrado. Matic è un calciatore che in carriera ha vinto 3 Premier League, una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega inglese con il Chelsea, più una Coppa di lega portoghese con il Benfica.

Se a questo aggiungiamo 542 partite giocate in squadre di club e 48 con la maglia della nazionale serba, si capisce che il profilo del centrocampista sia proprio quello che la dirigenza della Roma stava cercando per rafforzare la squadra. “Nemanja porterà le qualità tecniche e l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier – spiega il g.m. Tiago Pinto – e la mentalità che lo ha contraddistinto durante tutta la sua carriera. L’entusiasmo con cui ha scelto di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso ricco di soddisfazioni“. Insomma, se tante volte in campionato con le big i giallorossi hanno tremato, adesso potrebbe non succede più.